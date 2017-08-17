У пищух в разгаре сенокос

В Сайлюгемском национальном парке живет забавный зверек — альпийская пищуха. Внешне похожа на полевку, но ближайшие ее родственники вовсе не мыши, а зайцы. Эти животные создают семьи и живут в больших колониях. Пищухи очень общительны – между собой они пересвистываются. С помощью свиста они приветствуют соседей, предупреждают сородичей об опасности. Дружные и весьма трудолюбивые. Сейчас все силы брошены на заготовку корма на зиму – у пищух сенокос.

Летний день зиму кормит. Пожалуй, эта поговорка для пищух – самая главная. Каждый год рядом с жильем в одном и том же месте они складывают запасы сена. Причем для кладовых зверьки подбирают такие места, чтобы сено не намокало от дождя и не разносилось ветром. Если подходящих мест нет, пищухи укладывают сено прямо на земле, перекладывая его небольшими камешками, веточками, коряжками.

Никакое другое животное не может похвастать таким мастерством сенозаготовок. В жаркое сухое лето пищухи сначала раскладывают траву для просушки и только потом собирают ее в стожки. Работа кипит: и траву косят, и просушивают ее, и укладывают. В дождливое лето траву сразу складывают в стожки, но потом сено периодически перетряхивают.

Одна семья запасает 5-10 стожков сухой травы общим весом до 12 килограммов! Иногда в пучке бывает до 18 скошенных растений. Весит такой пучок от двух до семи граммов. В хорошую погоду зверьки приносят 30-60 пучков травы за один час. Несведущий человек, увидев аккуратно сложенные цветы под камнем, подумает, что кто-то оставил букетик. На самом деле – это место «покоса» пищухи, которых еще называют сеноставками.

Если снега много, пищухи легко зимуют: прокладывают к своим сеновалам тропинки под снегом, не опасаясь хищников. К сожалению, у этого зверька много врагов – пищуха едва ли не возглавляет пищевую цепочку. С другой стороны, чем больше трудолюбивых пищух – тем разнообразнее и многочисленнее фауна, в том числе и редкие виды. Судьба сокола балобана и дикого кота манула – в лапках пищух и напрямую зависит от их количества. Поэтому удачного сенокоса и процветания!

Фото С. Ильиных, В. Маца

По материалам пресс-службы Сайлюгемского национального парка