«Черные политтехнологи» взялись за работу

В Республике Алтай, где 10 сентября пройдут выборы в нескольких муниципалитетах, появились первые «грязные» листовки. В Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе «черные пиарщики» изготовили и распространили листовки с компроматом на кандидатов в депутаты городского и районного советов Игоря Яимова и Олега Акимова соответственно.

Отметим, и Яимов, и Акимов считаются фаворитами на своих округах. Более того, местные политики полагают, что эти два кандидата в случае победы на выборах будут претендовать на должность спикеров муниципальных советов. По нынешнему законодательству, руководители представительных органов являются главами муниципалитетов.

Авторство призыва не голосовать за Олега Акимова приписывается жителям сел Огневка, Тюгурюк, Баштала и Горбуново, а против Игоря Яимова выступил якобы некий Антикоррупционный комитет Республики Алтай. По сути же листовки являются анонимными, и их распространение нарушает избирательное законодательство.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что наиболее часто к черным технологиям прибегают представители оппозиционных партий или их кандидаты. «Косвенно это подтверждает то, что «героями» таких листовок в Республике Алтай стали именно представители партии власти. Более того, оба кандидата прошли процедуру внутрипартийных праймериз и де-факто уже заручились определенной поддержкой избирателей. Впрочем, если говорить об Усть-Коксинском районе, то здесь авторами могут выступать и вполне системные люди, которые видят в кандидате потенциальную угрозу для своих будущих планов», — отметил эксперт.