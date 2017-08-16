«Черные политтехнологи» взялись за работу

В Республике Алтай, где 10 сентября пройдут выборы в нескольких муниципалитетах, появились первые «грязные» листовки. В Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе «черные пиарщики» изготовили и распространили листовки с компроматом на кандидатов в депутаты городского и районного советов Игоря Яимова и Олега Акимова соответственно.
Отметим, и Яимов, и Акимов считаются фаворитами на своих округах. Более того, местные политики полагают, что эти два кандидата в случае победы на выборах будут претендовать на должность спикеров муниципальных советов. По нынешнему законодательству, руководители представительных органов являются главами муниципалитетов.
Авторство призыва не голосовать за Олега Акимова приписывается жителям сел Огневка, Тюгурюк, Баштала и Горбуново, а против Игоря Яимова выступил якобы некий Антикоррупционный комитет Республики Алтай. По сути же листовки являются анонимными, и их распространение нарушает избирательное законодательство.
Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что наиболее часто к черным технологиям прибегают представители оппозиционных партий или их кандидаты. «Косвенно это подтверждает то, что «героями» таких листовок в Республике Алтай стали именно представители партии власти. Более того, оба кандидата прошли процедуру внутрипартийных праймериз и де-факто уже заручились определенной поддержкой избирателей. Впрочем, если говорить об Усть-Коксинском районе, то здесь авторами могут выступать и вполне системные люди, которые видят в кандидате потенциальную угрозу для своих будущих планов», — отметил эксперт.
Когда оппозиционеры не могут предъявить реальных дел и работы, они занимаются вот такими провокациями. Тратят на это крупные суммы и человеческие ресурсы. Избиратель не дурак и видит это. Поэтому партия власти побеждает этих недорослей. Всегда.
очень уж хотят стать Михася депутатом, а Греча — главой. Только еще больше отталкивают от себя такими действиями. Все шито белыми нитками. Менты если захотят — найдут
на округе Яимова слишком много тех кому выгодна эта листовка: от дурачка Глистковского до разведенки Родинской, ну и про коммуняк не надо забывать. они могут мочить такие приемы легко
И.Яимову и О.Акимову:
Если вам плюют в спину — значит вы впереди! Искренне желаю победы и не обращать внимания на провокаторов!
Грязные технологии всегда используют только в крайнем случае: когда чистые уже не работают...Вопрос кому выгодно...
Мерзопакостные и низкие действия бывшего главы района показывают его истинное лицо. ПОЗОР!
А что есть реальные основания лагать, что бывший глава района?
Собаки лают — караван идет
А чего же «Молнию» целиком сюда не засветили? Там ведь всё по делу.
О, сарайка, здравствуй!
Здравствуй, гектор.
Ну раз ты сарайа то и молнию выложить сам можешь. Копи-паст с текстового редактора )
Не, «Молнию» без меня печатали. Народ. Устал он от вашего мусорского гнёта, вот и встал на борьбу. А я ее даже не читал. Но огнёвцы сказали, что всё по делу. Так что был ваш Акимов никем, никем и останется.
Яимов — фаворит? Да не смешите избирателей! Глава про него всё ясно рассказал...
Будете удивлены, значит... ну, бывает
Яимов ходит по городу какой-то потерянный.. У него все нормально?
Единоросы сами про себя написали, так как являются аутсайдерами на округах. Никото яимова ни депутатом, ни мэром не видит.
Откуда появились эти листовки всем понятно!Акимова прежняя власть и временная нынешняя не хотят видеть во власти,потому что если станет главой то перекроет всем краны для воровства!Брать чужое Акимов не приучен,в крови нет такого!Неужели ВЫ то есть понятно про кого говорю не нахапались и не наворовались,бессовестные сволочи! Когда же ты набьешь себе брюхо,опять же ты понял про кого говорю!Как же мерзко смотреть как некоторые людишки бегают и агитируют против Акимова!Это касается всех кто относится к бывшему главе,зря вы это делаете,хотя наоборот нормально пусть шестерок знают в лицо!Ничего все впереди,посмотрим позорники какой будет у вас конец!
Акимова прежняя власть и временная нынешняя не хотят видеть во власти — Акимова хочет видеть у власти Тюлентин. Мало?
Давайте по факту, что он такого нахапал и на воровал (просто интересно)? И еще, помимо Акимова и Гречушникова есть еще кандидаты, которые метят туда же. Так что не надо обобщать. Я думаю, что листовки могли напечатать и с подачи людей Акимова, все равно же ведь подумают на предыдущего главу. Я его не защищаю, но вот так вот, беспочвенно, оскорблять человека, это низко я думаю.
Маральник в Красноярке? Рыночная стоимость свыше 200 млн. рублей.
Не обязательно его. Да даже если и его, у кого он его украл? Сейчас что, запрещено разводить животных, люди вон по две и три тысячи баранов держат, они их тоже где-то своровали? Тогда большая часть района воры. Человек просто идет в депутаты и еще не стал главой, а вы его уже боитесь. Пусть выборы будут честными.
Не украл? Нашел на дороге, наверно? Сам чиновник, жена чиновник, бизнесом заниматься нельзя — стопудово нашел. Кто-то потерял.
Кстати уймонка тоже на Гречушникова работает.
У Яимова все в порядке. Кто бы что о нем не говорил, он пожалуй самый эффективный руководитель, эрудит, абсолютно светский человек. Мочат его регулярно, на дальних подступах, жаждущие власти недалекие конкуренты. Понимают, что на его фоне они будут выглядеть убого.
Подлый человек Сергей Николаевич. Запугал все свое окружение, и все они на него работают. Хотя по большому счёту теперь уже он простой пенсионер.
Jок улустар Jайымов учун мен унимди бербезим !! .
Олег Викторович! Выше голову и вперёд! Вам есть чем гордиться и нечего стыдиться!
С Вами правда, за Вами Народ!
Перечислите, пожалуйста, чем ему гордиться. Чем стыдиться — в «Молнии» написано.
Я буду голосовать ЗА И.Э.Яимова
Один простой вопрос — почему яимов проглотил оскорбления главы
Он зрелый и мудрый человек. Он спокойно дождется на берегу, когда мимо проплывут трупы всех врагов.
неравнодушному- так у нас походу все молча проглатывают , депутаты парламента молча проглотили матерные высказывания губернатора , депутаты горсовета молча согласились с разграблением городской казны командой экс мэра и мы сегодня имеем то что есть . усидеть на своем месте любой ценой при всяких обстоятельствах .