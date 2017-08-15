День коренных народов отметили в Турочаке

В Турочакском районе состоялось празднование Дня коренных народов мира. Праздник прошел на Купальской поляне. Открыл мероприятие и поприветствовал гостей и участников празднества глава района Владислав Рябченко.

Вице-премьер Республики Алтай Александр Манзыров от имени главы региона Александра Бердникова поздравил присутствующих и поблагодарив представителей коренных малочисленных народов за сохранение традиций, языка, самобытной культуры.

«Правительство республики будет поддерживать эти традиции, любые начинания, развитие коренных малочисленных народов, тружеников села. После посещения сел Чойского и Турочакского районов хочется сказать — отрадно, что люди занимаются традиционным сельским хозяйством на родной земле, растят детей, сохраняют природу. Друзья, с праздником, который объединяет нас, дает возможность пообщаться представителям всех районов республики», — сказал Манзыров.

Во время официальной части благодарственное письмо правительства вручили председателю Союза общин коренных малочисленных народов Турочакского района Ирине Загородневой, а также художественному руководителю вокального ансамбля «Чолмонду» Улаганского района Варваре Олчоновой.

С Днем коренных народов мира поздравили также заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Укмет Альпимов, руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Алексей Куюков, заместитель руководителя общественной организации «Звенящий кедр» Василий Сумачаков. Выступили и другие представители коренных народов.

Представители теленгитов, тубаларов, челканцев, кумандинцев и шорцев разожгли большой костер, символизирующий единение народов, проживающих в Республике Алтай и взявшись за руки провели хоровод народов. Старейшины вознесли благопожелания Алтаю.

Праздничная программа продолжилась выступлением творческих коллективов и «свободным микрофоном», где все желающие смогли продемонстрировать свои таланты. Состоялись конкурсы национальных костюмов «Алтайская кукла», лучшего исполнения Тастаракай, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и дегустация блюд традиционной кухни коренных малочисленных народов республики.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес Ангелины Александровны Чинчикеевой, 92-летней представительнице кумандинского народа, ей вручили специальный приз за национальный костюм «Кюнмек». В свою очередь, Ангелина Александровна пожелала подрастающему поколению и молодежи не забывать историю, языки, традиции и развивать культуру родных народов.

День коренных народов мира отмечается 9 августа, дата была установлена в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В Республике Алтай проживают около 8 тысяч представителей коренных малочисленных народов, сообщает пресс-служба правительства. Местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Республики Алтай определены Кош-Агачский, Турочакский, Улаганский, Чойский районы, Кызыл-Озекское и Бирюлинское сельское поселения Майминского района.