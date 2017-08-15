День коренных народов отметили в Турочаке

В Турочакском районе состоялось празднование Дня коренных народов мира. Праздник прошел на Купальской поляне. Открыл мероприятие и поприветствовал гостей и участников празднества глава района Владислав Рябченко.
Вице-премьер Республики Алтай Александр Манзыров от имени главы региона Александра Бердникова поздравил присутствующих и поблагодарив представителей коренных малочисленных народов за сохранение традиций, языка, самобытной культуры.
«Правительство республики будет поддерживать эти традиции, любые начинания, развитие коренных малочисленных народов, тружеников села. После посещения сел Чойского и Турочакского районов хочется сказать — отрадно, что люди занимаются традиционным сельским хозяйством на родной земле, растят детей, сохраняют природу. Друзья, с праздником, который объединяет нас, дает возможность пообщаться представителям всех районов республики», — сказал Манзыров.
Во время официальной части благодарственное письмо правительства вручили председателю Союза общин коренных малочисленных народов Турочакского района Ирине Загородневой, а также художественному руководителю вокального ансамбля «Чолмонду» Улаганского района Варваре Олчоновой.
С Днем коренных народов мира поздравили также заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Укмет Альпимов, руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Алексей Куюков, заместитель руководителя общественной организации «Звенящий кедр» Василий Сумачаков. Выступили и другие представители коренных народов.
Представители теленгитов, тубаларов, челканцев, кумандинцев и шорцев разожгли большой костер, символизирующий единение народов, проживающих в Республике Алтай и взявшись за руки провели хоровод народов. Старейшины вознесли благопожелания Алтаю.
Праздничная программа продолжилась выступлением творческих коллективов и «свободным микрофоном», где все желающие смогли продемонстрировать свои таланты. Состоялись конкурсы национальных костюмов «Алтайская кукла», лучшего исполнения Тастаракай, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и дегустация блюд традиционной кухни коренных малочисленных народов республики.
Отдельные поздравления прозвучали в адрес Ангелины Александровны Чинчикеевой, 92-летней представительнице кумандинского народа, ей вручили специальный приз за национальный костюм «Кюнмек». В свою очередь, Ангелина Александровна пожелала подрастающему поколению и молодежи не забывать историю, языки, традиции и развивать культуру родных народов.
День коренных народов мира отмечается 9 августа, дата была установлена в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В Республике Алтай проживают около 8 тысяч представителей коренных малочисленных народов, сообщает пресс-служба правительства. Местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Республики Алтай определены Кош-Агачский, Турочакский, Улаганский, Чойский районы, Кызыл-Озекское и Бирюлинское сельское поселения Майминского района.
В Республике Алтай, последнее время, стала традицией проводить праздники для галочки- приглашаются одни и те же исполнители на праздники Эл Ойин, Родники Алтая и Международный день КМН, нет молодежи КМН от всех сел, которые бы перенимали опыт и видели лидеров своих, могли бы свои проблемы высказать. Все за организованно и ничего нового, но зато потратили большие деньги, а скамейки ломаются, сцена старая.
Рябченко В.В. где же разборная сцена на 1,5 млн рублей?
Бердников послал своего маленького засланца, не любит он коренных-предателей
маленького... но гордого...
Ужас... Тихий ужас от некоторых « национальных костюмов»
а почему? можно подробнее?)) я вот, например, получил удовольствие. Очень красочно. Наряды были очень эффектны. Плюсы или минусы решать — это для профи. Если вы профессионал, объясните, пожалуйста, например, мне. Простому обывателю. Что было и в каких нарядах не так?))
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Ангелина Александровна очень рад видеть вас в добром здравии , долгих лет вам и здоровья . вспоминаю уроки истории которые вы вели снами в школе с Теньги в середине 70 х прошлого столетия, помню как перевозили вас с Теньги в Кызыл-Озок в 1985. Спасибо вам за всё .