Лучшие врачи Республики Алтай получили награды и почетные звания

В Горно-Алтайске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Собравшихся с профессиональным праздником поздравила первый вице-премьер Наталья Екеева.

«Задача правительства Республики Алтай состоит в том, чтобы создавать условия для качественного оказания медицинских услуг, чтобы врачи могли качественно оказывать помощь нашим пациентам. Это касается укрепления материально-технической базы, увеличения финансирования, повышения заработной платы. В 2016 году из республиканского бюджета на развитие системы здравоохранения выделено 3,8 млрд рублей. Это практически четверть бюджета республики», — подчеркнула Наталья Екеева.

Она выразила особую благодарность ветеранам здравоохранения за чуткость, неравнодушное отношение к пациентам, за учеников, которые сегодня продолжают лучшие традиции системы здравоохранения.

Наталья Екеева добавила, что в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1207 человек, в федеральных клиниках – 711 человек. С каждым годом все больше высокотехнологичных операций делается непосредственно в республике.

Продолжается строительство второго корпуса Майминской районной больницы, средства на это – 60 млн рублей – выделены из резервного фонда главы республики.

В Горно-Алтайске решен вопрос со строительством нового здания Перинатального центра. Глава региона Александр Бердников поставил задачу возвести его за два года. То же самое касается здания «скорой помощи», которое практически пришло в негодность. Сегодня уже выделены средства на капитальный ремонт. Еще семь фельдшерско-акушерских пунктов в селах республики будут построены до 2021 года.

«Сейчас мы развиваем санитарную авиацию, республика вошла в федеральную программу, и у нас будет вертолет, предназначенный для экстренной транспортировки пациентов из отдаленных населенных пунктов», — отметила Наталья Екеева.

Присоединились к поздравлениям заместитель председателя Государственного Собрания Михаил Терехов, министр здравоохранения Владимир Пелеганчук.

В торжественной обстановке состоялось награждение медицинских работников.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил заведующий отделением Республиканской детской больницы Илья Байданов; нагрудный знак «Отличник здравоохранения» — заведующая отделением, врач-аллерголог-иммунолог Республиканской больницы Галина Рогова, заведующая отделением, врач-невролог Светлана Шилова; анестезиолог-реаниматолог Игорь Якушев.

Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации вручена врачу-офтальмологу Ирине Дюсенбаевой, старшей медицинской сестре республиканской больницы Галине Долговой, главному бухгалтеру турочакской районной больницы Ольге Нехорошевой, экономисту Медицинского информационно-аналитического центра Ларисе Манеевой, старшей медицинской сестре республиканской больницы Ирине Леонтьевой, врачу рентгенэндоваскулярной диагностики республиканской больницы Александру Холманскому.

Орден «Тан Чолмон» («Утренняя звезда») получил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай Леонид Щучинов.

Почетного звания «Заслуженный врач Республики Алтай» удостоена врач-педиатр турочакской районной больницы Юлия Акпашева.

Почетные грамоты Республики Алтай вручили врачу-кардиологу Екатерине Бородиной, врачу-педиатру Наталье Колчановой, водителю отделения скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф Александру Кудрявцеву, фельдшеру-лаборанту шебалинской районной больницы Тамаре Маймановой, медицинской сестре противотуберкулезного диспансера Александре Малофеевой, заведующему нейрохирургическим отделением, врачу-нейрохирургу республиканской больницы Денису Мельникову, заведующему отделом – врачу-судебно-медицинскому эксперту Бюро судебно-медицинской экспертизы Георгию Сбродову.

Ежегодно Министерство здравоохранения региона проводит конкурс в нескольких номинациях среди специалистов в области медицины и учреждений здравоохранения. Звание «Лучший врач» получила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики усть-канской районной больницы Сана Елфимова. Лучшей акушеркой названа участковая акушерка консультационно-диагностического отделения перинатального центра Марина Лаптева. В номинации «Лучшая регистратура поликлиники Республики Алтай» победила регистратура турочакской районной больницы. Лучшей фармацевтической организацией признана аптека кош-агачской районной больницы.