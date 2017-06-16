Небывалая жара пришла на Алтай. МЧС просит быть осторожней

Аномальная жара пришла в Республику Алтай, в ближайшие пять дней синоптики обещают до 38 градусов выше ноля. При таких погодных условиях увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, а также происшествий на водных объектах, сообщает Главное управление МЧС по региону.

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, жара в 28-33 градуса, местами до 38 градусов Цельсия продержится в регионе до 20 июня.

В связи с повышением пожарной опасности главам муниципальных образований рекомендовали ввести особый противопожарный режим, организовать работу межведомственных маневренных групп, добровольных пожарных дружин, принять меры по ограничению въезда в лесные массивы, организовать проведение рейдовых мероприятий в местах массового отдыха граждан.

Спасатели призывают жителей соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с огнем и не подвергать свою жизнь опасности, находясь на отдыхе у воды. Не следует разводить костры или оставлять без присмотра огонь в мангале, не сжигать мусор вблизи строений.

Гражданам напоминают, что купаться можно только на официально открытых пляжах. Не стоит заходить в воду в нетрезвом состоянии и в неорганизованных местах отдыха. Нельзя позволять детям купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 101.