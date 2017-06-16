Чемпионат по кок-бору пройдет в Онгудайском районе

Чемпионат Республики Алтай по конноспортивной игре «Кок-бору» состоится с 25 по 30 июня в урочище Кур-кечу близ села Купчегень Онгудайского района, сообщает Министерство экономического развития и туризма.

Кок-бору – это древняя тюркская конноспортивная игра, возрождена в Республике Алтай в 2002 году. С 2002 года Федерация кок-бору ежегодно проводит различные турниры и чемпионаты, которые собирают зрителей не только с Республики Алтай, но и других регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Сборная команда Республики Алтай по кок-бору — участники различных международных турниров (Чемпионат Азии по кок-бору, Всемирные игры кочевых народов, Кубок президента Киргизии и другие) и занимает стабильно 3-4 места.

Заявки на участие в чемпионате принимают до 20 июня.

Заезд команд и жеребьевка пройдут 25 июня, 26 июня состоится открытие чемпионата и игры в подгруппах, которые продлятся и следующие два дня соревнований. 29 июня состоится финальная игра за 3-4 места и финальная игра за 1-2 места, после чего – церемония награждения и закрытия соревнований. Ежедневно запланирована вечерняя культурная программа.