В Совете Федерации открылась фотовыставка «Природа Горного Алтая»

Торжественное открытие фотовыставки «Природа Горного Алтая» прошло в Совете Федерации в Москве. Выставку организовал сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев, на ней представлено 22 фотографии. На открытие выставки пришли члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов государственной власти, представители регионов России, а также члены алтайского землячества в Москве.

Для актива землячества перед официальным открытием выставки был организован «круглый стол», в ходе которого сенаторы рассказали о текущей работе, о планах и целях их деятельности, ответили на вопросы студентов. Также на встрече дипломом победителя конкурса-эссе «Мой Алтай» награжден журналист из Онгудая Солтой Тугудин.

Кроме того, состоялась экскурсия по верхней палате российского парламента, а затем сенаторы и студенты из Республики Алтай отправились на пленарное заседание Совета Федерации, сообщает пресс-служба республиканского правительства.