Парень украл поросенка, чтобы купить любимой цветы и еду

В Усть-Коксинском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, в апреле текущего года молодой человек незаконно проник в хозяйственную постройку, расположенную на территории усадьбы односельчанки, откуда похитил восьмимесячного поросенка. В тот же день сельчанин продал поросенка одному из местных жителей за 1,5 тыс. рублей, а на вырученные деньги купил подарок сожительнице и продукты питания.

Своими умышленными действиями обвиняемый причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 7,5 тыс. рублей. Органами следствия его действия квалифицированы как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище и причинением значительного ущерба гражданину.

Свою вину молодой человек полностью признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время производство расследования окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.