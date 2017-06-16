Иван Белеков: Нам не следует поддаваться на провокации

Пресс-служба депутата Государственной думы Ивана Белекова распространила сообщение с изложением позиции парламентария по вопросу, связанному со «всплеском эмоций» в связи «с известным телефонным общением так называемого представителя «демократической общественности» Республики Алтай и носителя Высшей Власти региона».

Во-первых, я считаю эту историю вне рамок человеческих правил во всех отношениях. Хоть одной стороной это было сказано в пылу (и принесены потом извинения); хоть другая сторона своекорыстно этим разговором воспользовалась, записав его на диктофон, но подобное недопустимо и не может быть оправдано ни с какой стороны.

Во-вторых, что касается непосредственно алтайцев, нас не надо убеждать или переубеждать в том, какие мы. Все, кто приезжают в нашу республику и общаются с алтайцами, прекрасно видят, насколько это мудрый, рассудительный, благоразумный, деликатный и чистосердечный народ, к тому же сочлененный своей душой самой природой. Точно так же эти качества присущи и другим народам.

Наша этническая и культурная особенность живут в нашем историческом сознании и являются нашей духовностью. Мои слова – не славословие. Мои слова – это гордость за мой народ, плотью которого я являюсь.

В-третьих. Алтайцы – один из тех народов, которые вошли в состав России добровольно. Наши предки-зайсаны принесли известную клятву. Этой клятве мы были и будем верны, несмотря ни на какие зигзаги истории и, уж тем более, подобные «выверты». Сегодня мы понимаем еще более предельно ясно: лишь под покровительством и защитой русского народа, благодаря отзывчивости его души, его благородству мы смогли выжить: не только в историческом, но и в физическом смысле слова. За все эти столетия проживания с русским народом мы стали единым целым.

Все эти прошедшие века мы были вместе со всей страной: в труде и в бою. Как малый этнос, мы сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и свое историческое пространство. На выборах мы неизменно поддерживали и поддерживаем курс государства. И так будет впредь.

В-четвертых. Нельзя поддаваться на провокации. В подобных ситуациях надо вести себя сдержанно, спокойно, достойно. В российской истории такое уже бывало, когда «попы Гапоны» пытались изменить народ, затуманить ему голову, увести со столбового пути. Я думаю: нам не следует втягиваться в мелкие дрязги, надо сохранять холодную голову; беречь, как зеницу ока, наше единство.

В это непростое время президент страны, федеральное, региональное руководство многое делают для развития алтайского и всего многонационального народа Республики Алтай. Происходит процесс укрепления статуса нашей республики.

Да, сегодня есть проблемы. И в вопросах языка и литературы, и в сбережении многовековых традиций справедливого отношения к богатству природы, и в укреплении кадрового потенциала и другие. Решить мы их можем только через консолидацию всех ветвей власти, всех слоев населения; через доброту человеческих отношений, взаимную ответственность.

Вот мое мнение, вот моя твердая позиция.