Иван Белеков: Нам не следует поддаваться на провокации

Пресс-служба депутата Государственной думы Ивана Белекова распространила сообщение с изложением позиции парламентария по вопросу, связанному со «всплеском эмоций» в связи «с известным телефонным общением так называемого представителя «демократической общественности» Республики Алтай и носителя Высшей Власти региона».
Во-первых, я считаю эту историю вне рамок человеческих правил во всех отношениях. Хоть одной стороной это было сказано в пылу (и принесены потом извинения); хоть другая сторона своекорыстно этим разговором воспользовалась, записав его на диктофон, но подобное недопустимо и не может быть оправдано ни с какой стороны.
Во-вторых, что касается непосредственно алтайцев, нас не надо убеждать или переубеждать в том, какие мы. Все, кто приезжают в нашу республику и общаются с алтайцами, прекрасно видят, насколько это мудрый, рассудительный, благоразумный, деликатный и чистосердечный народ, к тому же сочлененный своей душой самой природой. Точно так же эти качества присущи и другим народам.
Наша этническая и культурная особенность живут в нашем историческом сознании и являются нашей духовностью. Мои слова – не славословие. Мои слова – это гордость за мой народ, плотью которого я являюсь.
В-третьих. Алтайцы – один из тех народов, которые вошли в состав России добровольно. Наши предки-зайсаны принесли известную клятву. Этой клятве мы были и будем верны, несмотря ни на какие зигзаги истории и, уж тем более, подобные «выверты». Сегодня мы понимаем еще более предельно ясно: лишь под покровительством и защитой русского народа, благодаря отзывчивости его души, его благородству мы смогли выжить: не только в историческом, но и в физическом смысле слова. За все эти столетия проживания с русским народом мы стали единым целым.
Все эти прошедшие века мы были вместе со всей страной: в труде и в бою. Как малый этнос, мы сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и свое историческое пространство. На выборах мы неизменно поддерживали и поддерживаем курс государства. И так будет впредь.
В-четвертых. Нельзя поддаваться на провокации. В подобных ситуациях надо вести себя сдержанно, спокойно, достойно. В российской истории такое уже бывало, когда «попы Гапоны» пытались изменить народ, затуманить ему голову, увести со столбового пути. Я думаю: нам не следует втягиваться в мелкие дрязги, надо сохранять холодную голову; беречь, как зеницу ока, наше единство.
В это непростое время президент страны, федеральное, региональное руководство многое делают для развития алтайского и всего многонационального народа Республики Алтай. Происходит процесс укрепления статуса нашей республики.
Да, сегодня есть проблемы. И в вопросах языка и литературы, и в сбережении многовековых традиций справедливого отношения к богатству природы, и в укреплении кадрового потенциала и другие. Решить мы их можем только через консолидацию всех ветвей власти, всех слоев населения; через доброту человеческих отношений, взаимную ответственность.
Вот мое мнение, вот моя твердая позиция.
Теза, зайсан сеока Урсул, вставил свои две копейки, и направил «поток на свою мельницу»
В связи с всем этим вчера в Прямой линии с президентом, на вопросы от нашей республики было наложено негласное табу. Потому что кипишь у них есть.
Зато накануне сообщили все информагентства, что наименьшее количество звонков и вопросов поступило от Республики Алтай. Это значит — что в других регионах кипиш намного больше. И на прямой линии был показательный беспрецедентный разнос губеров. А нашего — не тронули. Хотя могли — технично, уцепившись за какую-нибудь другую проблему. Но не стали.
так-то в других регионах и жителей больше....а что его разносить-то, уберут и все!!!!! будет президент еще об него мараться.
Вывод ошибочный... ну да ладно, время покажет
Вопросов от РА меньше, потому что население намного меньше, чем в том же Алтайском крае или НСО.
Ну вот нет. У нас по населению с Алтайским краем разница в 10 раз, а вопросов они задали в 17,5 раз больше. Мы были НЕАКТИВНЫ.
Ну кто бы сомневался! Позвоночник Итулыча все так же гибок )))
ПЕРЕВЕДИ,,,
Алтайцы и Русские выходите на дуель,сражайтесь давайте воюйте.а казахи судите смотрите болейте за ?
Вся сущность
все понятно, губера не тронут. ему в очередной раз все сходит с рук. белеков по любому разнюхивал позицию кремля и под конец сделал такое вот умозаключение.
Уже вроде все успокоилось,слушатели,зрители и читатели определились.А тут вот читайте!Мое мнение.. Спасибо прочитали..Закрыли тему..
Все все поняли,выводы сделали,важно одним за метлой следить, другим оглядываться по сторонам,чтобы на осине не подвеситься...
А большинству хочется,просто жить нормально и не враждовать на родной для всех земле..
В 18 году выборы посмотрим как будут голосовать. За ? Президента
Русские и алтайцы дружба навек!!!!!
Итулыч в своем репертуаре. Все вокруг да около. Чтобы овцы целы и волки сыты. о своем народе даже и не думает Из — за таких как Вы нас алтайцев и обзывают продажными. Конкретного ничего . И в заключении не надо было писать ( вот мое мнение и моя твердая позиция) Ничего вразумительного именно поэтому поводу мы не услышали и не увидели. Ведь Вас избрали , чтобы защищать интересы Вашего народа. Маленько, Иван Итулович,измените свою позицию. Мы от вас ждем большего. Вам эти все высказывания понравились? Вам тоже можно доллар показать? Спуститесь пожалуйста на землю и защитите свой народ!!!!!!!!!
Итулыч все правильно сказал. Русские и алтайцы не поддавайтесь на провокации. Нас объединяет любовь к нашей малой Родине.Не позволяйте расшатать обстановку, этим могут воспользоваться и уже потирают свои грязные ручонки. Любви всем и МИРА!
Уже раздвинул ноги!!! Вас будут бить по левой щеке, а вы поставите правую, шестерки хреновые.
Вот на это и рассчитывали провокаторы! В этой истории обе стороны выглядят очень неприятно. Давайте не будем, раскачивать лодку в которой все сидим. Я думай, что с этим соответствующие люди разберутся.
Достойные слова мудрого человека. Действительно, нельзя поддаваться на провокации и раскачивать общественно-политическую ситуацию в регионе, которая итак переживает сложные времена. Республика находится на стадии становления и все эти волнения ни к чему хорошему не приведут. На фоне всей страны — мы всего лишь небольшой регион с численностью одного квартала.
Мир и согласие!
Народ так кто начал раскачивать эту ситуацию, сам Бердан. Своими сшитыми делами, оскарблениями. Короче я просто огарчен
А что Берд говорил про объединение 2 субъектов, что ему на всё плевать?
киньте ссылку на запись разговора, столько шума даже интересно стало
Не Нам, а Вам!!!!!! не стоит поддаваться на провакации, а народ всё поймёт и простит, лижь бы зарплату платили, да садики , школы работали, дороги самолёты, свет вода, да мирное небо над головой!!1