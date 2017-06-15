Суд ликвидировал «Школу экологии души «Тенгри»

Онгудайский районный суд Республики Алтай ликвидировал некоммерческую организацию «Школа экологии души «Тенгри», которая в 2016 году была признана иностранным агентом за крупные гранты из США. При этом, отмечает «Банкфакс», руководитель «Тенгри», известный эколог Данил Мамыев уже создал новую организацию «АруСвати», которая работает в той же сфере.

Как следует из решения суда, после того, как общественную организацию признали иностранным агентом, из нее вышли все участники, кроме самого Мамыева. Таким образом, она утратила признак общественной. В то же время управление Минюста по региону нашло целый ряд нарушений законодательства после документальной проверки деятельности «Тенгри». Устранить их невозможно, так как в организации больше нет высшего коллегиального органа управления и всех иных структур. «Вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что «Тенгри» своей деятельностью не может достигнуть цели, ради которых оно создано, и подлежит ликвидации», — сказано в решении. На основании документа «Тенгри» также исключили из ЕГРЮЛ.

Данил Мамыев уже создал новую организацию «АруСвати». С ее помощью он, по сообщениям подписчиков сообщества «Эко Правда», пытается вернуть в школы Онгудайского района учебно-методические пособия в области культуры и экологии, по которым детей обучали с 2013 по 2016 год. В 2016 году прокуратурой региона использование этих учебников было признано незаконным, а все материалы изъяты из школьных библиотек — утверждается, что их Данилу Мамыеву посоветовали внедрить американские кураторы. Для того, чтобы достичь цели, эколог направляет жалобы в прокуратуру, отдел образования, главе района, но пока безуспешно.

Напомним, что в конце 2016 года Мамыев был вынужден отказаться от полномочий депутата Онгудайского районного совета. Это решение он принял в связи с тем, что прокурорская проверка выявила недостоверность в его декларации о доходах, которую с недавних пор обязаны сдавать депутаты всех уровней. Как пояснил депутат, он не знал, что нужно указывать доход от «Школы экологии души Тенгри». В документах он указал чуть более 321,7 тысяч рублей дохода, в то время как в этом же году на его банковский счет поступили средства от общественной организации в сумме более 2,1 млн рублей.

«Школу экологии души Тенгри» включили в реестр иностранных агентов весной 2016 года. Организация создана в 1995 году «с целью реанимации традиционного знания Алтая путем реализации целостной системы мероприятий и действий, которые могли бы способствовать сохранению, укреплению и воссозданию взаимосвязи между коренным народом и Священной Землей».

По инициативе «Тенгри» в 2001 году в долине Каракол было решено организовать особо охраняемую природную территорию Республики Алтай «Каракольский (этно)природный парк «Уч Энмек». Отмечается, что это была первая такая территория, созданная общественной организацией.