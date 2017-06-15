Суд ликвидировал «Школу экологии души «Тенгри»

Онгудайский районный суд Республики Алтай ликвидировал некоммерческую организацию «Школа экологии души «Тенгри», которая в 2016 году была признана иностранным агентом за крупные гранты из США. При этом, отмечает «Банкфакс», руководитель «Тенгри», известный эколог Данил Мамыев уже создал новую организацию «АруСвати», которая работает в той же сфере.
Как следует из решения суда, после того, как общественную организацию признали иностранным агентом, из нее вышли все участники, кроме самого Мамыева. Таким образом, она утратила признак общественной. В то же время управление Минюста по региону нашло целый ряд нарушений законодательства после документальной проверки деятельности «Тенгри». Устранить их невозможно, так как в организации больше нет высшего коллегиального органа управления и всех иных структур. «Вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что «Тенгри» своей деятельностью не может достигнуть цели, ради которых оно создано, и подлежит ликвидации», — сказано в решении. На основании документа «Тенгри» также исключили из ЕГРЮЛ.
Данил Мамыев уже создал новую организацию «АруСвати». С ее помощью он, по сообщениям подписчиков сообщества «Эко Правда», пытается вернуть в школы Онгудайского района учебно-методические пособия в области культуры и экологии, по которым детей обучали с 2013 по 2016 год. В 2016 году прокуратурой региона использование этих учебников было признано незаконным, а все материалы изъяты из школьных библиотек — утверждается, что их Данилу Мамыеву посоветовали внедрить американские кураторы. Для того, чтобы достичь цели, эколог направляет жалобы в прокуратуру, отдел образования, главе района, но пока безуспешно.
Напомним, что в конце 2016 года Мамыев был вынужден отказаться от полномочий депутата Онгудайского районного совета. Это решение он принял в связи с тем, что прокурорская проверка выявила недостоверность в его декларации о доходах, которую с недавних пор обязаны сдавать депутаты всех уровней. Как пояснил депутат, он не знал, что нужно указывать доход от «Школы экологии души Тенгри». В документах он указал чуть более 321,7 тысяч рублей дохода, в то время как в этом же году на его банковский счет поступили средства от общественной организации в сумме более 2,1 млн рублей.
«Школу экологии души Тенгри» включили в реестр иностранных агентов весной 2016 года. Организация создана в 1995 году «с целью реанимации традиционного знания Алтая путем реализации целостной системы мероприятий и действий, которые могли бы способствовать сохранению, укреплению и воссозданию взаимосвязи между коренным народом и Священной Землей».
По инициативе «Тенгри» в 2001 году в долине Каракол было решено организовать особо охраняемую природную территорию Республики Алтай «Каракольский (этно)природный парк «Уч Энмек». Отмечается, что это была первая такая территория, созданная общественной организацией.
Хорошо повеселился дядя Даниил ))
КЛАСС !!!
Книгами пользовались не только учащиеся школ, но и читатели поселенческих библиотек. Пользуются большим спросом при подготовке к творческим работам. Других таких изданий в библиотеках нет. А тематические, фактографические запросы по краеведению растут с каждым днем. Какую альтернативу предложите нам? Вдруг завтра ситуация изменится, книги спишем, как устаревшие по содержанию, а такие издания в Республике когда еще издадут!
А че молодец!!!! Не толькотже чиновникам воравать, строить, кушать и своих племяников внедрять в политку
Поражает безнаказанность официальных новостных сайтов РА, которые преподносят заведомо ложные сведения для населения!!! Во -первых, на эти учебные пособия были получены рецензии с Академии образования РФ (посмотрите сами пособия, там они даже вклеены) и получается, что не Д. Мамыев внедрял, а Академия РФ??? Куда смотрела тогда прокуратура РА??? или они плохо учились, не умеют читать??? Учебные пособия называются «Алтай Заповедный» — кому интересно правда — полистайте и пусть вам укажет прокуратура, где там проамериканская идеология??? Если конечно, прокуратура РА не считает пропаганду алтайской духовной культуры в пользу иностранных государств......... во-вторых, как сказано в материалах депутатской сессии, он как депутат, не указал в доход подотчетные средства полученные от организации через зачисление на его карту для исполнения уставной деятельности организации. И т. д. и т. д. получается, преследуют активного гражданина, приверженца своей традиционной культуры??? нормальные люди, особенно гости этноприродного парка Уч Энмек, это хорошо знают. «Не хотят знать» только чиновники от политики......
Иностранный агент, этим все сказано. Раскопки и изыскания рассыпного зи рудного золота в Карасакане и Кызыл-табарах по Б. Самульте. Прихватизация госсобственности в парке и офиса, т.д. и т.п. Вот и взялись.
А вы не задумывались, почему эти средства выделялись? За какие такие «красивые глазки»? Думаете, америкосв аж сон потеряли, как бы алтайскому народу помочь?!! Два раза.
знающий 15 июня 2017 в 22:16
Поражает безнаказанность официальных новостных сайтов РА, которые преподносят заведомо ложные сведения для населения!! ..... во-вторых, как сказано в материалах депутатской сессии, он как депутат, не указал в доход подотчетные средства полученные от организации через зачисление на его карту для исполнения уставной деятельности организации. И т. д. и т. д. получается, преследуют активного гражданина, приверженца своей традиционной культуры??? нормальные люди, особенно гости этноприродного парка Уч Энмек, это хорошо знают. «Не хотят знать» только чиновники от политики......
вот тут-то и поражает ваша безграмотность. А нафига общественные деньги на свою карту переводит, если они предназначались «для исполнения уставной деятельности организации»? Именно, «нормальные люди» так не делают, а рассчитываются за всю деятельность со счета организации по соответствующим документам. Неужели и это он не понимал? Кто поверит-то! А искать и копать золото — государственную собственность- смог понять как-то. Правильно за него взялись. Давно надо было.
Общественное объединение «Школа Экологии Души «Тенгри»» (Regional social organization "School of Soul Ecology «Tengri») — разветвлённая неоязыческая секта последователей тенгрианства (языческое учение), учений Рерихов, Блаватской и пр., окучивающая алтайцев с 1995 года и глубоко запустившая щупальца в местные административные структуры.
Слава Богу, что её закрыли!
Центр «АруСвати» является связующим звеном между «Школой Экологии Души «Тенгри»» и международной оккультно-теософской рерихианской сектой.
Под прикрытием экологических и этнокультурных лозунгов сектанты противодействуют реализации федеральных проектов на территории Республики Алтай, замахиваются на установление собственного политического контроля над Горным Алтаем.
Финансирование при этом течёт из-за рубежа.
Само собой, у «Школы Экологии Души «Тенгри»» и её дочки «АруСвати» масса защитников. Вездесущие ревнители прав человека, впрягающиеся, как правило, за антигосударственных смутьянов, сектантов и извращенцев.
general-ivanoff.livejournal.com/446493.html
Проще всего дестабилизировать обстановку в любой стране, через национальный вопрос. Деньги деньгами, а Родина дороже. Иначе чего бы тут делать американцам.
Данил Мамыев не глупи, иначе будет плохо и русским, и алтайцам.На Украине американцы тоже, помогали издавать учебники на украинском языке.Нужны им украинцы???? У них свой интерес.
Если такие бабки отваливают, это не глупость, это просто бизнес. И на Украине люди делали бизнес на грантах.