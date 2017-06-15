В психиатрической больнице прошли обыски

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай накануне провели обыск в республиканской психиатрической больнице. Обыск прошел в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных денежных средств руководством учреждения. Об этом сообщает пресс-группа ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата». В ходе обыска изъята необходимая для производства следствия бухгалтерская документация. Другие подробности дела пока не сообщаются, не называется и сумма хищений.
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!
лед тронулся... кто следующий..?
Тевонян? Люди Толибана? Основатели и создатели Великой Алтайской Ямы?
Или Тимчинко, Ротенберги, Ковальчук, Якунин и пр?
Пальталлер готовится с вещами на выход
Адаринскую историю болезни искали
Зачем в маске и с автоматами врываться в психиатрическое отделение, лучше взять в регистратуре свою карточку и спокойно пройти. Не шпионы же там окопались. А бухгалтерскими бумажками разберутся инспектора контрольно-счетной палаты.
Это, где Сарина майя директор?
А что там с Елбаевой? Все ли у нее в порядке?
А что с ней может быть не в порядке????
Под подпиской, скоро сядет.
Думаю в силу своего острого ума, умения договариваться, находить общий язык с людьми разного уровня, высокого природного везения, т.е. наличия таланта решать проблемы, она если и будет осуждена, то реального срока не получит.
Надеюсь следующим будет ОСМП
Это наверняка акт запугивания. Хорошо что не взяли штурмом детскую больницу.
Вот сейчас все стебаются над А.Адариным, даже здесь. Но тогда вспомните, как два года назад в городском ДК на объединенном правлении двух курултаев известный в сельском хозяйстве спортсмен А.Манзыров говорил то же самое: генерал матом кроет всех алтайцев. Предлагал написать президенту, чтобы его отстранили.
А те 13 человек, которые уволились из Минсельхоза, наверно стандарт ГТО не сдали?))) Спортсменам — приоритет в приеме на работу в Минсельхоз РА!!!
>>известный в сельском хозяйстве спортсмен
пять баллов=)
А когда из Детской больницы уволили главрача, старшую медсестру, главбуха никакого штурма не было, всё по-тихому для них обошлось.
КПСС 15 июня 2017 в 14:13
Адаринскую историю болезни искали +1000
Хэхэхээээ, точно!
Работает у нас там человек. Спрошу потом, что было
ну и что там случилось
Да он до осени вряд ли расскажет, думаю, ждать бессмысленно.
Да уж
Вы еще справки провести там вообще одна липа
Деньги она любит очень любит
она сама тебе сказала об этом
Конечно, я ей лично сама носила когда старшей медицинской сестрой была
Коллектив санашеву не уважает а просто тупо боится
Как то не очень приятные новости, специально показательно на снимке при масках и оружии? Неужели там кто то мог оказать сопротивление? Согласен с комментарием Чичкана.
Фото: Самые важные новости. Это если посмотреть под фоточкой. А хотя на кой нам это надо.
Мне вот баба Маня сказала что там половину психов поубивали, вторую на урановые рудники сослали в Майме, тех кто выжил. 200 тысяч человек персонала загнали в автозаки и по старинке расстреляли из ППШ, который на фоточке.
И вернули (для разнообразия) 1937 год...
Писали раньше, что 2 млн. украл племянник Неч..а за несущуствующий мост, тоже ФСБ раскрыло. Дело из Республики в Алт. край футболили, а потом вообще дело похерили. И ничего фирма «Ч» так дальше и работает.
Думаю, действительно, можно было все без маски-шоу все это сварганить.
Народ, какие маски фоу, администраторы сайты просто выбрали картинку с интернета и прекрепили к новости! Будьте пожалуйста умней! Смешно читать!
Подтверждаю . Никаких маски-шоу не было . Зашли вежливые люди и спокойно изъяли доки
Новый корпус детской больницы не работает из-за отсутствия систем вентиляции или из-за безалаберности чиновников?
Даааа! В 37-ом такого не было! Тогда люди все честные были. Тогда даже сажать в тюрьму некого было. Приходилось за колоски сажать.
Интересно, а если сейчас всех жуликов посадить, сколько получится? Вот их бы посадить и заставить восстанавливать за кусок хлеба всё что они за последние 20 лет растащили.
Жестоко отругают и поставят рядовым врачем, как начальницу Гидрометеоцентра
Сегодня по больнице бегает, рассказывает какая она честная и справедливая! Подписи со всех собирает чтобы Ее не закрыли! Противно смотреть правда Айаночка