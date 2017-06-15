В психиатрической больнице прошли обыски

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай накануне провели обыск в республиканской психиатрической больнице. Обыск прошел в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных денежных средств руководством учреждения. Об этом сообщает пресс-группа ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата». В ходе обыска изъята необходимая для производства следствия бухгалтерская документация. Другие подробности дела пока не сообщаются, не называется и сумма хищений.