Фото: Самые важные новости.

В психиатрической больнице прошли обыски

15 июня 2017 года, 12:58
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Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай накануне провели обыск в республиканской психиатрической больнице. Обыск прошел в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных денежных средств руководством учреждения. Об этом сообщает пресс-группа ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата». В ходе обыска изъята необходимая для производства следствия бухгалтерская документация. Другие подробности дела пока не сообщаются, не называется и сумма хищений.

39 комментарии

  4. Зачем в маске и с автоматами врываться в психиатрическое отделение, лучше взять в регистратуре свою карточку и спокойно пройти. Не шпионы же там окопались. А бухгалтерскими бумажками разберутся инспектора контрольно-счетной палаты.

      • Думаю в силу своего острого ума, умения договариваться, находить общий язык с людьми разного уровня, высокого природного везения, т.е. наличия таланта решать проблемы, она если и будет осуждена, то реального срока не получит.

  9. Вот сейчас все стебаются над А.Адариным, даже здесь. Но тогда вспомните, как два года назад в городском ДК на объединенном правлении двух курултаев известный в сельском хозяйстве спортсмен А.Манзыров говорил то же самое: генерал матом кроет всех алтайцев. Предлагал написать президенту, чтобы его отстранили.

    • А те 13 человек, которые уволились из Минсельхоза, наверно стандарт ГТО не сдали?))) Спортсменам — приоритет в приеме на работу в Минсельхоз РА!!!

  10. А когда из Детской больницы уволили главрача, старшую медсестру, главбуха никакого штурма не было, всё по-тихому для них обошлось.

  17. Как то не очень приятные новости, специально показательно на снимке при масках и оружии? Неужели там кто то мог оказать сопротивление? Согласен с комментарием Чичкана.

    • Фото: Самые важные новости. Это если посмотреть под фоточкой. А хотя на кой нам это надо.

      Мне вот баба Маня сказала что там половину психов поубивали, вторую на урановые рудники сослали в Майме, тех кто выжил. 200 тысяч человек персонала загнали в автозаки и по старинке расстреляли из ППШ, который на фоточке.

  18. Писали раньше, что 2 млн. украл племянник Неч..а за несущуствующий мост, тоже ФСБ раскрыло. Дело из Республики в Алт. край футболили, а потом вообще дело похерили. И ничего фирма «Ч» так дальше и работает.

  20. Народ, какие маски фоу, администраторы сайты просто выбрали картинку с интернета и прекрепили к новости! Будьте пожалуйста умней! Смешно читать!

    • Подтверждаю . Никаких маски-шоу не было . Зашли вежливые люди и спокойно изъяли доки

  21. Новый корпус детской больницы не работает из-за отсутствия систем вентиляции или из-за безалаберности чиновников?

  22. Даааа! В 37-ом такого не было! Тогда люди все честные были. Тогда даже сажать в тюрьму некого было. Приходилось за колоски сажать.

  23. Интересно, а если сейчас всех жуликов посадить, сколько получится? Вот их бы посадить и заставить восстанавливать за кусок хлеба всё что они за последние 20 лет растащили.

  25. Сегодня по больнице бегает, рассказывает какая она честная и справедливая! Подписи со всех собирает чтобы Ее не закрыли! Противно смотреть правда Айаночка

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