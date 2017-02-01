Рост производства в Республике Алтай по итогам 2016 года составил 40%

Индекс производства промышленной продукции в Республике Алтай по полному кругу производителей за январь—декабрь 2016 года составил 140,7%. При этом огромный рост демонстрировала сфера энергетики – производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 67,5%.
При этом в добыче полезных ископаемых за год произошло снижение на 16,3%, обрабатывающим производствам – 1,4%, говорится в материалах Алтайстата.
Добавим, что уже на протяжении двух лет Республика Алтай является одним из немногих регионов страны, где в целом наблюдается рост производства. Специалисты объясняют это вводом в эксплуатацию солнечных электростанций в Кош-Агаче и Усть-Кане (на фото), которые начали подавать электроэнергию в сети.
кроме электростанций Республика что то еще производит????
кроме как солнечных элетростанций, больше добавить та не чем...
с появлением этих станций, у потребителей тарифы ни сколько не изменились,
Республика как была высокодотацинным регионом, так и остаеца
тоже не совсем понял пафоса, выросло производство в сфере энергетики, что никак не отразилось на реальных тарифах например. а остальные отрасли не показали значительного роста или вообще снизились. кому лучше то от такого производства?