Фото: Александр Тырышкин.

Рост производства в Республике Алтай по итогам 2016 года составил 40%

1 февраля 2017 года, 8:58
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Индекс производства промышленной продукции в Республике Алтай по полному кругу производителей за январь—декабрь 2016 года составил 140,7%. При этом огромный рост демонстрировала сфера энергетики – производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 67,5%.

При этом в добыче полезных ископаемых за год произошло снижение на 16,3%, обрабатывающим производствам – 1,4%, говорится в материалах Алтайстата.

Добавим, что уже на протяжении двух лет Республика Алтай является одним из немногих регионов страны, где в целом наблюдается рост производства. Специалисты объясняют это вводом в эксплуатацию солнечных электростанций в Кош-Агаче и Усть-Кане (на фото), которые начали подавать электроэнергию в сети.

3 комментарии

  2. кроме как солнечных элетростанций, больше добавить та не чем...

    с появлением этих станций, у потребителей тарифы ни сколько не изменились,

    Республика как была высокодотацинным регионом, так и остаеца

  3. тоже не совсем понял пафоса, выросло производство в сфере энергетики, что никак не отразилось на реальных тарифах например. а остальные отрасли не показали значительного роста или вообще снизились. кому лучше то от такого производства?

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