Борьба с воровством электроэнергии продолжается

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» подвели итоги по передаче электроэнергии за 2016 год. Мнение специалистов прежнее: одним из основных критериев формирования потерь электроэнергии в сетях является энерговоровство.

Потери в электросетях составили порядка 17% от общего объема отпуска в сеть в 2016 году, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Проблема энерговоровства остается актуальной для многих районов нашего региона и наносит серьезный урон электросетевому хозяйству компании. Страдают от преступных действий воров и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Денежные средства, направленные на оплату потерь, могли бы пойти на восстановление и модернизацию электросетевого комплекса, износ которого к 2016 году составил более 60%. Кроме того, хищение электроэнергии вызывает дефицит мощности, результатом которого становятся сильные перепады напряжения.

«Сети рассчитаны на определенную нагрузку, а энерговоры перегружают оборудование. Когда человек ворует, он не будет бережно относиться к электроэнергии, использовать энергосберегающие лампы, например. Обычно он использует ворованную электроэнергию «на полную катушку». Если в поселке каждый пятый будет незаконно присоединяться к сетям, то качество напряжения в этом поселке будет не самым лучшим. Отсюда и возникают проблемы с перегоранием бытовой техники. Борьбой с потерями мы стараемся защитить электросети, а также каждого добропорядочного потребителя», — рассказывают специалисты.

Только за прошлый год систематические рейды способствовали выявлению порядка 200 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Несколько материалов были направлены в правоохранительные органы по признакам статьи 165 Уголовного кодекса РФ.

На борьбу с энерговоровством направлена работа по установке интеллектуальных приборов учета, которые позволяют дистанционно снимать показания и производить сверку. Они расположены не в доме, как обычно, а на опоре. Обладателей таких счетчиков не беспокоят визитами контролеры. Выносные счетчики успешно используются в Майминском, Шебалинском, Турочакском, Усть-Канском и Улаганском районах Республики Алтай.

В борьбе с преступными действиями энерговоров немаловажной является помощь сознательных граждан. Воровство электроэнергии – опасно! Энерговор ставит под угрозу благополучие и жизнь своих соседей. Замыкание проводов, вызванное действиями расхитителя, может стать причиной ПОЖАРА! По бесплатному телефону 8 800 1000 380 можно сообщить об известных вам фактах воровства электроэнергии. Обезопасьте себя и своих близких от несчастья, причиной которого могут стать действия недобросовестных людей!

Напоминаем, что согласно постановлению правительства РФ №442 от 4 мая 2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном или частичном ограничении режима потребления электрической энергии» , собственник прибора учета обязан обеспечить проведение периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен через измерительные трансформаторы — то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов, а также обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных лиц сетевой организации к прибору учета и энергопринимающим устройствам для снятия показаний.