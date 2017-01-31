В Горно-Алтайске на 4% увеличивается плата за посещение детсадов

С 1 февраля 2017 года на 109 рублей (или 3,98%) увеличится плата, взимаемая с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в Горно-Алтайске. Размер платы теперь составит 2 845 рублей за одного ребенка в месяц, сообщает администрация города.
Соответствующие изменения утверждены постановлением мэрии от 27 января 2017 года №5 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 25 января 2016 года №2».
Напомним, в прошлом году в Республике Алтай было принято постановление, которым установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. В восьми районах и Горно-Алтайске максимальная плата за детсад установлена в размере 3 888 рублей в месяц, в Кош-Агачском районе – 4 073 рубля, в Улаганском – 4 036 рублей.
Последний раз родительская плата за присмотр и уход за детьми повышалась ровно год назад. Тогда размер родительской платы вырос на 20% или на 456 рублей и составил 2 736 рублей при полной стоимости содержания ребенка в детском саду в 7 480 рублей.
Родители оплачивают только за присмотр и уход за детьми. Согласно федеральному законодательству, присмотр и уход за детьми — это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Таким образом, присмотр и уход за детьми — это мероприятия, направленные на обслуживание детей, привитие им санитарно-гигиенических навыков, оказание им помощи в удовлетворении бытовых потребностей. Все расходы, связанные с реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также расходы за содержание зданий исключаются из состава родительской платы.
Вы напишите пожалуйста все цены по всем районам.
Эту администрацию сжечь надо , (((они знают сколько пособия
Если родители, рожая детей рассчитывают только на то, что их государство будет полностью обеспечивать, поить и кормить, а они «геройски» рожать, то такие родители мне напоминают свиноматку... У нее функция производить потомство.
Ну почему сразу про свиноматку? Они рожают рабов, ой нет, работников для государства, поэтому и рассчитывают на помощь от него.
Танытпасов, тебе почему всё время кого то сжечь , утопить, разорвать, повешать надо. Ты почему такой агрессивный, так и в социально-опасного превратиться можно. Тем более ты уже водишь близкую дружбу с петушиным углом "глистком " ты с опущеными не дружи и так уже зашкварился на много поколений, память о себе какую детям и внукам оставишь. Не позорь род свой,любовными связями с отбросами общества!
«тяхши» высказался — как будто ассенизатор слился
Такое противоречие наблюдается. С одной стороны наше государство изъявляет желание устами президента и других повышать рождаемость, увеличивать население, выплачивая маткапитал, а с другой реализует политику, где снимает с себя социальную ответственность и затраты перекладывает на родителей, получается иметь ребенка дорого. Можно разом получить поддержку, но в долгосрочной перспективе говорит- твои проблемы, выкручивайся как хочешь, сам рожал мы тебя не просили
девочка на фото справа ))
Внучка КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается ходить в детски сад. До истерики.
перед тем как ЗАПЛАНИРОВАННО или хотя бы с пониманием всей ответственности родить ребенка, необходимо минимум призадуматься — чем кормить, растить. Государство только поддерживает. Например 8 тыс по уходу за вторым ребенком не предназначены для всей семьи, то есть эти деньги предназначены полностью малышу, у нас многие умудряются на эти деньги и пиво попить и мужика содержать и плакать, что не хватает) На смеси и подгузники этих денег хватает. Так что надо научиться не только плодить, но и растить.
Что за 8 тыс.? Где их можно оформить и что для этого нужно?
верный способ ограничить рождаемость. Не более двух детей на семью...
А в городе то дешевле чем в майме
А в майме ОСАГО дешевле, чем в городе. А так же электроэнергия.
Ну ну побухтите здесь... А когда высказать свое мнение нужно там где нужно говорить-все молчат... Да шапки снимаете, голову преклоняете.
написали бы конкретно куда плата идет на з/п или питание детей.как-то расплывчато написано мероприятия, направленные на... в онгудае канцелярию, мыло, туал.бумагу приносим в садик. плата в онгудае выросла в 2 раза по сравнению с 2015г. получается бюджет стал выделять меньше на содержание, чем раньше, и возложили на родителей. или я не так все понимаю.
В Майме стало 2862 было 1996 руб. Рост на 43%
В России молодым давно уже пора подумать, прежде чем рожать. Мое мнение — лучше вообще не рожать, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, которая все больше ухудшается. Иметь детей при таком руководстве страной могут себе позволить только ворюги.
родители, напишите какой район, размер платы и сколько раз кормят детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) и до какого времени работает ваш детсад? для сравнения. просто интересно
чойский- где-то около 1800 плюс канцелярия, хозтовары, картофель, морковь, свекла.
сад работает до 17, кормят 3 раза